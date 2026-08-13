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Kaynak: Haber Merkezi

Dünyanın en popüler fotoğraf ve video paylaşım platformlarından Instagram, yaklaşık 10 yıldır kullandığı ikonik logosunu değiştirmeye hazırlanıyor.

Yeni tasarımda, uzun yıllardır kullanılan el yazısı stilindeki logo yerini yarı el yazısı, yarı baskı karakterlerden oluşan daha modern bir görünüme bırakıyor.

"YENİLEME ZAMANI GELMİŞTİ"

Instagram Başkanı Adam Mosseri, yeni logoyla ilgili yaptığı açıklamada, değişikliğin uzun süredir gündemde olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Uygulamanın üst kısmındaki logo 10 yıldır değişmedi, bu yüzden yenileme zamanı gelmişti. Orijinaline ve her zaman Instagram'ı özel kılan sadeliğe ve işçiliğe göndermeler içeren, daha sade ve modern bir tasarım."

Mosseri, yeni tasarımı Threads hesabından da paylaştı.

KULLANICILARDAN İLK ELEŞTİRİLER

Yeni logonun paylaşılmasının ardından sosyal medya kullanıcıları tasarımı yorumlamaya başladı. Çok sayıda kullanıcı, güncellenen logonun "Instagzam" şeklinde okunduğunu öne sürerken, bazı kullanıcılar ise yıllardır kullanılan ikonik el yazısı logosunun değiştirilmesine tepki gösterdi.

Öte yandan, yeni tasarımı destekleyen yorumların organik kullanıcılardan gelip gelmediği de sosyal medyada tartışma konusu oldu.