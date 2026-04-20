PEKİN’DE ROBOTLU YARI MARATON

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen E-Town Yarı Maratonu, teknoloji ile sporu bir araya getirdi. Yarışta insan ve robot kategorileri ayrı kulvarlarda gerçekleştirildi.

“FLASH” 21 KİLOMETREYİ 50 DAKİKADA KOŞTU

Honor tarafından geliştirilen insansı robot “Flash”, otonom navigasyon sistemiyle koştuğu 21 kilometrelik parkuru 50 dakika 26 saniyede tamamlayarak robot kategorisinde birinci oldu.

DÜNYA REKORUNUN ALTINA İNDİ

Flash’ın elde ettiği süre, geçtiğimiz ay Lizbon’da Jacob Kiplimo’nun kırdığı 57 dakika 20 saniyelik yarı maraton dünya rekorunun da altına indi.

BİR YILDA DEV SIÇRAMA: 2 SAATTEN 50 DAKİKAYA

Organizasyonun geçen yılki ilk yarışında “Tiangong Ultra” adlı robot, parkuru 2 saat 40 dakika 42 saniyede tamamlamıştı. Bu yılki derece, teknoloji alanındaki hızlı gelişimi gözler önüne serdi.

20 TAKIMDAN SADECE 6’SI FİNİŞE ULAŞTI

Yarışa 100’ün üzerinde ekip katılırken robot kategorisinde 20 takımdan yalnızca 6’sı bitiş çizgisine ulaşabildi. Robotlar için azami süre 3 saat 40 dakika olarak belirlendi.

İNSAN KATEGORİSİNDE ZİRVE ÇİNLİ ATLETLERİN

İnsan sporcular kategorisinde erkeklerde Zhao Haijie 1 saat 7 dakika 47 saniyelik derecesiyle birinci oldu. Kadınlarda ise Wang Qiaoxia 1 saat 18 dakika 6 saniyeyle yarışı zirvede tamamladı.