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İnsan eliyle birebir boyutlarda tasarlanan ve 22 serbestlik derecesine sahip olan model, 6 bin 500 dolardan başlayan fiyatlarla geliştiricilerin beğenisine sunuldu.

Beş parmaklı yapısıyla dikkat çeken Unitree Dex5-S, 1:1 ölçekli tasarımıyla öne çıkıyor. Önceki nesil modellere kıyasla yüzde 44 oranında hafifletilen robot elin ağırlığı 620 grama kadar düşürüldü.

22 SERBESTLİK DERECESİ İLE HASSAS KAVRAMA

Modelin sahip olduğu 22 serbestlik derecesi, parmakların çok yönlü ve bağımsız hareket etmesine imkan tanıyor. Dışarıdan bir kuvvet uygulandığında esneyebilen eklem yapısı, robotun nesneleri daha kontrollü kavramasını sağlıyor. Ayrıca her eklemde darbe torku koruması yer alıyor. Ancak şirket; aktüatör düzeni, kavrama gücü, dokunsal sensör donanımları ve darbe korumasının sayısal sınırlarına ilişkin detayları henüz paylaşmadı.

İnsan elinin 27 serbestlik derecesine sahip olduğu bilinirken, robotik sektöründeki rekabet de giderek kızışıyor. Geçtiğimiz aylarda Norveç-ABD ortaklı 1X Technologies şirketi de 25 serbestlik dereceli robot elini tanıtmıştı.

BAŞLANGIÇ FİYATI 6 BİN 500 DOLAR

Unitree Dex5-S'nin küresel pazardaki başlangıç fiyatı, vergi ve kargo hariç 6 bin 500 dolar olarak belirlendi. Ürünün Çin pazarında ise 39 bin 900 yuandan satışa sunulacağı bildirildi.

Araştırmacılar ile yazılım geliştiricilerin farklı robotik platformlara entegre etmesi amacıyla üretilen robot elin teslimat takvimi ve desteklediği arayüz standartları hakkında açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.