Olay yerinde toplanan kalabalığın cep telefonlarıyla canlı yayın yapması dikkat çekti. Kadının polis ekipleri tarafından kurtarılmasının ardından kalabalığın bir kısmı alkışlarken, kalabalık içerisinden bir kişinin "Yazıklar olsun senin gibi kadına, bu kadar adam boşa bekledi. Ben olsam çoktan atlamıştım" şeklindeki sözleri kameralara yansıdı.

Manavgat ilçesinde Otogar Kavşağı Novamall Köprüsü'nün korkuluklarına çıkan G.Y. isimli kadının köprüdeki korkuluklara çıktığı ihbarı Manavgat Emniyet Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve 112 Acil Sağlık ekipleri alarma geçirdi. Ekipler belirtilen adrese gelirken, yaklaşık 2 saat boyunca köprülü kavşağın demir korkuluklarının dışında gidip gelen kadın, tüm uyarılarına rağmen eyleminden vazgeçmedi.

Kadının düşme ihtimaline karşı itfaiye ekipleri şişme yatak hazırlarken, köprü çevresinde toplanan kalabalığın büyük bölümünün cep telefonlarıyla görüntü alıp sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı gözlendi.

Yapılan incelemede G.Y.'nin erkek arkadaşına çocuğuna sahip çıkmadığı gerekçesiyle kızdığı ve bu nedenle köprüye çıktığı belirlendi. Kadının bir anlık dalgınlığını fırsat bilen Asayiş Büro Amiri Sinan Karaman, G.Y.'yi kolundan yakalayarak ekiplerle birlikte güvenli alana çekti.

G.Y., polis aracına alınarak önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne, ardından işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.