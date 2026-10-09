İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Parayı iade etmek için kilometrelerce yolu geri döndü

Müşterisine nasıl ulaştığını anlatan Sarıoğlu, "Giderken biraz muhabbet etmiştik, sürücü kursu olduğunu söylemişti. Sadece o sürücü kursu lafından benim de aklıma geldi. Dedim bütün sürücü kurslarını arayayım. Abinin ismi soyismi zaten dekontta gözüküyor. Hepsine sordum, ‘Bu arkadaş sizin orada mı?' diye. Altı yedi sürücü kursu aradım, herhalde beşincide buldum. Geldim, fazla ödemesini geri teslim etmeye. Bu şekilde oldu" ifadelerini kullandı.

Benzer durumlarla daha önce de karşılaştıklarını belirten Sarıoğlu, "Bu tarz olaylarla karşılaşıyoruz. Arabaya telefon düşürenler oluyor, onların da peşine düşüyoruz tabii. Onları da geri iade ediyoruz" diye konuştu.