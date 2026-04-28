Olay, Gölcük ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobilin çarptığı kedi yola savrularak yaralandı. Kazayı fark eden mahallenin çocukları, acı içinde kıvranan hayvanın yardımına koştu.

Yaralı kedinin üşümesini ve daha fazla zarar görmesini engellemek isteyen duyarlı çocuklar, hayvanın üzerini örterek koruma altına aldı. Çevredeki vatandaşların durumu belediye ekiplerine bildirmesi üzerine bekleyiş başladı.

Belediye ekipleri olay yerine ulaşana kadar geçen süre zarfında, çocuklar yaralı kedinin başından bir an olsun ayrılmadı. Ekiplerin bölgeye gelmesiyle birlikte yaralı kedi, Gölcük Belediyesi ekiplerine teslim edildi.

Nakil aracına alınan hayvan, gerekli tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin başlatılması amacıyla barınağa götürüldü. Çocukların sergilediği bu örnek davranış, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük takdir toplarken o anlar anbean kaydedildi.