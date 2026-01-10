Pew Research Center (PRC) tarafından gerçekleştirilen kapsamlı sosyal güven araştırması, dünya genelinde insanların birbirine olan güvenini ölçtü. Araştırma, ekonomik refah seviyesi ile toplumsal güven arasındaki güçlü bağlantıya dikkat çekti.

Yüksek gelirli ülkelerde güven oranlarının belirgin şekilde yüksek çıktığı görülürken, orta gelirli ülkelerde ise bu oranlar oldukça düşük seviyelerde kaldı.

İSVEÇ LİDERLİĞİ ELE GEÇİRDİ

Araştırmada katılımcılara "İnsanlara güvenebilir misiniz?" sorusu yöneltildi. Sonuçlara göre, en yüksek güven oranına sahip ülke yüzde 83 ile İsveç oldu. İsveç'i yüzde 79'la Hollanda ve yüzde 73'le Kanada izledi.

Stockholm İsveç'in başkenti

Almanya, Avustralya, Japonya ve İngiltere gibi ekonomik olarak gelişmiş ülkeler de listenin üst sıralarında kendilerine yer buldu.

Güven oranlarının yüksek olduğu diğer ülkeler arasında Güney Kore, İspanya, ABD ve Polonya da dikkat çekti. Bu ülkelerde ekonomik istikrarın, toplumsal güveni doğrudan olumlu etkilediği vurgulandı.

TÜRKİYE SON SIRADA YER ALDI

Türkiye, araştırmada yer alan ülkeler arasında toplumsal güvenin en düşük olduğu ülke olarak öne çıktı. Katılımcıların yalnızca yüzde 14'ü "İnsanlara güvenilebilir" derken, yüzde 84'ü "İnsanlara güvenilmez" görüşünü savundu.

İstanbul

Orta gelirli ülkeler grubunda benzer düşük oranlara sahip diğer ülkeler arasında Meksika (yüzde 82), Kenya (yüzde 80), Brezilya (yüzde 77), Güney Afrika (yüzde 72) ve Arjantin (yüzde 71) bulunuyor. Ancak Türkiye, bu grup içinde bile en düşük güven seviyesine sahip ülke konumunda.

Araştırma, bu durumun ekonomik ve sosyal faktörlerle yakından ilişkili olduğunu ortaya koydu.