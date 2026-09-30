Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gıda ürünlerinin satışına yönelik denetimlerini sürdürdü. Ekiplerin bir iş yerinde yaptığı kontrolde, satışa hazır durumdaki unlarla ilgili uygunsuzluk tespit edildi.

İncelemelerde iş yerinde bulunan unların böceklendiği ve son kullanma tarihlerinin geçtiği ortaya çıktı. İnsan sağlığı açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen yaklaşık 7,5 ton un, ekipler tarafından imha edildi.

Denetimin ardından iş yeri sahibine idari yaptırım uygulandı. İş yeri ayrıca mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.