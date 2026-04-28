YENİÇAĞ mikrofonlarına konuşan esnaf, geçim derdini ve çaresizliği tüm çıplaklığıyla anlattı. Muhabirimizin kimliğinin gizli kalması yönündeki teklifine çekinmeden "Sıkıntı yok" yanıtını veren vatandaş, kurbanlık fiyatlarından giyim masraflarına kadar yaşadığı tüm zorlukları tek tek anlattı.

‘EN SON 3 SENE ÖNCE KURBAN KESTİM’

Kurban Bayramı yaklaşırken vatandaşın kurban kesme telaşı yerini geçim kaygısına bıraktı. "Kurban kesecek misiniz?" sorusuna "Yok, bu sene kesemeyiz" diyen esnaf, en son 3 sene önce kurban kesebildiklerini dile getirdi. Ekonomik tablonun vahametini özetleyen vatandaş, "Ya şu anda biliyorsunuz herkesin ekonomisi bozuk yani. Geleceği göremiyor, zaten zor geçiniyor. Kurban da bu sene en az 40-50 bin lira, küçükbaşlar" sözleriyle artan fiyatlara dikkat çekti.

‘KÖYE GİTMEK İÇİN ASGARİ ÜCRETLİNİN 5 AY PARA ARTIRMASI LAZIM’

Tatile gitme konusundaki soruya tatil kavramının hayatlarında hiç olmadığını belirterek cevap veren esnaf, sadece köylerine gidebildiklerini aktardı. "Vallahi biz tatili hiç gitmiyoruz. Köyümüze gidiyoruz, memlekete" diyen vatandaş, bu gidişin de mecburiyetten olduğunu şu sözlerle açıkladı. Böyle bir zorunluluk olmasa maddi olarak memlekete gitmelerinin de imkansız olduğunu söyleyen esnaf, yol masraflarını şu ifadelerle hesapladı: "Gidemeyiz. Gidemeyiz. Kimse yani giderim dese yalan söyler çünkü bir memlekete gidip gelmek... Yani sade eşinle gitsen, çocukları götürmesen en az 20 bin. Yol parası, masrafın oradaki... 20 bini de bugün artırmak için en az 4-5 ay bir asgari ücretli veya ki emekli bile olsa artırması lazım. Çünkü yiyecek içecek, nasıl artıracak? 2 lira, 3 lira, 2 lira, 3 lira artıracak."

‘DIŞARIDA HİÇ YEMEK YEMEDİK’

Sosyal yaşamın tamamen bittiğini vurgulayan esnaf, ailecek dışarıda yemeğe en son ne zaman gittikleri sorulduğunda yürek burkan bir itirafta bulundu: "Vallahi şimdi gülecekler bana, hiç gitmedik. Hep memlekete gidip, memlekette ya da evde yeriz."

Giyim alışverişini bile yıllardır yapamadığını belirten vatandaş, "Yeğenimin düğünü vardı. Tabii ki o zorunluluktan, mecbur takım elbise aldım, en ucuzundan. Ondan önce de en az 3 sene olmuştur, hiçbir şey almamışımdır" sözleriyle gelirin sadece hayatta kalmaya yettiğini ifade etti.

‘İNSANLAR SİMİDİ ZOR ALIYOR’

Sözlerini sokağın ve ülkenin genel durumunu özetleyen çarpıcı bir tespitle noktalayan esnaf, "Vallahi ne diyelim yani, Allah herkese yardım etsin diyelim. İnsanlar yani simidi zorunan alıyorlar. Vallahi. Herkese Allah yardım etsin" diyerek krizin faturasını ödeyen vatandaşın çaresizliğini gözler önüne serdi.