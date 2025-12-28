Aralık ayının 25’inde yine bir kitap etkinliği için Amsterdam’a gittim.

Memlekete yarın döneceğiz.

*

Havaalanına inmeden önce uçağın camından dışarıya baktığımda her yer günlük güneşlik ve bir o kadar da insanın içini ısıtacakmış gibi görünüyordu.

Uçağın tekerleğinin piste değmesiyle birlikte derin bir ‘Oh!’ çekerek yere inmenin mutluluğunu yaşarken, uçağın camından görünen mis gibi havanın “Mutlaka içimi ısıtacağını” düşünüyordum.

*

Pasaport kontrolünden sorunsuz geçtik.

Sadece ne için geldiğimizi sordular, “Fuara geldiğimizi” söylememizle birlikte giriş mührünü bastılar.

Sıkıntı yaşamadım anlayacağınız!

Pasaport kontrolde sıkıntı yaşıyor muydum?

Avrupa’ya yıllardır gider gelirim üç-beş kez sıkıntı yaşadığımı söyleyebilirim.

Başka yok.

Hatta bundan önceki Berlin’e gidişimde, insan zincirinin arasındayım. Orada görevli bir polisin o kadar insanın arasından beni çağırıp da doğrudan işlemimi yaptırmak için ‘Pasaport Kontrol’deki polise göndermesi, bana son derece kibar davranmasının keyfini yaşarken, görevli memurun pasaportuma mührü vurup içeri girmem gibi hiç de beklemediğim bir durum yaşamıştım.

*

Neyse efendim, bunlar, üzen ya da mutlu eden anılar olarak yaşamımdaki yerini aldılar.

Ben kontrolden geçtikten sonra valizlerimizi de aldık, bizi karşılayacak olan arkadaşın, bizi almasını beklemek için yanımdaki yazar arkadaşımla birlikte dışarıya çıktık.

İnanın bana, işte tam da o zaman dünyanın kaç bucak olduğunu…

Kış ne demek?

Soğuğun ne demek olduğunu yıllar sonra anlamıştım.

*

Abartmıyorum.

Hava günlük güneşlikti. İçeriden dışarıya bıkıldığında insanın içi ısınıyor, ancak o havanın içine girdiğimizde beş dakika bile dışarıda durulamıyordu.

*

Soğuğun böylesini daha önce gördüğümü hiç hatırlamıyordum.

Hani yazın su satanlar, sularının soğuk olduğunu “32 dişe keman çaldırıyor” diyerek, sularının buz gibi olduğunu ima ediyorlar ya, dışarıya çıktığımızda değil 32 dişe keman çaldırmak, bütün bedenime titremekten dolayı keman çaldırıyordu Amsterdam’ın soğuğu.

O güneşli ve pırıl pırıl olan hava o çok kadar soğuktu anlayacağınız.

*

Çok geçmedi arkadaşımız bizi aldı ve yazar arkadaşımla fuar yerine gittik.

Saat 15:00’i bulmuştu.

Güneş hâlâ parlaktı.

Soğuk, güneşe inat “Ben senden daha etkili olacağım” dercesine güneşle, sıcaklık-soğukluk inatlaşması yapıyormuş gibi geliyordu bana.

Bence bu inatlaşmayı Güneş’in değil, soğuğun kazandığından hiç kimsenin kuşkusu yoktu.

*

O güneşli havaya rağmen dışarıdaki insanların giyim kuşamları -Güneş’in insanlara umut vermesine rağmen- etkili olamadığı açıkça görülüyordu.

İnsanlar battaniye ile dolaşacakmışlar gibiydi sanki.

Belki abartı bulabilirsiniz, ancak sahiden de dünyanın kuzey kutbuna yakın bir yerinde çok soğuk bir havanın içindeydik

*

Neyse ki unutmuş olduğum soğuğun yıllar sonra ne anlama geldiğini Amsterdam havalimanı bize yaşatarak tattırmıştı

Ben yazımı yazdığımda 26 Aralık’tı. Siz bugün okuyorsunuz.

Görünen o ki burada dört gün boyunca bu soğuğu çekeceğiz.

*

Bu seyahatimde dışarıda hava soğuktu.

Ve dışarıdaki insanlar üşüyorlar, fuarın içindekiler rahattılar!