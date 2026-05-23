İktidara yakın Yenişafak yazarı Yusuf Kaplan, sosyal medya hesabından Uygur Türkü anneye ilişkin paylaşım yaptı. Kaplan’ın çağrısına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den yanıt geldi.

Kaplan, X hesabından “Bitsin artık bu duyarsızlık!” başlığıyla yaptığı paylaşım şu şekilde:

"2 çocuk annesi Uygur Türkü bir anne, 21 Mayıs 2026’da yaptığı insanî ikamet uzatma başvurusunun reddedilmesinin ardından, hiçbir açıklama yapılmadan İstanbul’daki Kumkapı Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. Ortada açıklanan bir suçlama yok. Ama annelerinden koparılma riskiyle karşı karşıya 2 çocuk var. Uygur Türklerine yönelik bu belirsizlik ve baskılar artık görmezden gelinmemeli."

BAKAN ÇİFTÇİ’DEN YANIT

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’den Kaplan’a yanıt geldi. Bakan Çiftçi, Kaplan’ın çağrısına, “Değerli Hocam, İlgili şahsın uluslararası koruma başvurusunu alacağız, bu şekilde sorun çözülmüş olacak. Ayrıca Uygur Türkü Hanımefendi geri gönderme merkezimizden de serbest bırakıldı. Bilginize.” sözleriyle karşılık verdi.