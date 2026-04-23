Tan’ın sanatsal pratiği; şehir, toplum ve birey ekseninde şekilleniyor. Zıtlıklar, kültürel kökler ve köksüzlük kavramları üzerinden ilerleyen üretim süreci, hafızanın sezgisel katmanları ve hayal gücüyle besleniyor. Sanatçının eserlerinde özellikle modern şehir yaşamının çelişkileri, bireyin kimlik arayışı ve kültürel aidiyet sorunları sıkça işleniyor.

Bu temalar, izleyiciyi kendi geçmişi ve kökleri üzerine düşünmeye yönlendirirken, aynı zamanda çağdaş dünyanın karmaşası içinde sıkışan bireylerin içsel çatışmalarını da görünür kılıyor.

1990 yılında Nahçıvan’da doğan Yahya Perviz Tan, 2007-2011 yılları arasında Nahçıvan Devlet Üniversitesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2014 yılında bir proje kapsamında İstanbul’a davet edilen sanatçı, o tarihten bu yana Türkiye’de ve yurt dışında çeşitli sergi ve projelerde yer aldı. Çalışmalarını halen İstanbul Florya’daki atölyesinde sürdürüyor.

Sanatçının Red Rouge Art Galeri bünyesinde sergilenen son eserleri ise sanat çevrelerinde ve ziyaretçiler arasında yoğun ilgiyle karşılandı.