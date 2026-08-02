Son zamanlarda hangi konuda sohbet etsek, benzer cümleler duyuyorum.

"Hiçbir şey düzelmeyecek gibi geliyor."

"Eskisi kadar umutlu değilim."

"Bir şeylerin değişeceğine inanmıyorum."

Bunu bazen ekonomi konuşurken duyuyorum, bazen ilişkilerden söz ederken, bazen de gençlerin gelecek planlarını dinlerken. Konular değişiyor ama duygunun adı pek değişmiyor: Umudun azalması.

Psikolog olarak yıllardır şunu gözlemliyorum: İnsan sandığından çok daha fazla zorluğa dayanabilir. Kayıplara, hayal kırıklıklarına, belirsizliklere... Ama bunların hepsine dayanmasını sağlayan görünmez bir güç vardır.

Umut.

Çoğu kişi umudu, "Her şey güzel olacak." diye düşünmek sanıyor. Oysa psikolojide umut, gerçekleri inkâr etmek değildir. Tam tersine, yaşanan zorlukları görmesine rağmen değişimin mümkün olduğuna inanabilmektir.

Bu önemli bir ayrımdır. Çünkü umutlu olmak ile Polyannacılık aynı şey değildir. Umutlu insan, sorunları yok saymaz. Sadece bugünkü koşulların sonsuza kadar böyle sürmeyeceğini bilir.

Çözümün hemen gelmeyeceğini de kabul eder ama çözüm ihtimalini tamamen reddetmez. Tam da bu yüzden umut, insan ruhunun en güçlü dayanıklılık kaynaklarından biridir.

Terapi odasında bunu sıkça görürüm. Aynı zorluğu yaşayan iki kişiden biri yeniden ayağa kalkabilirken, diğeri uzun süre olduğu yerde kalabilir. Aradaki fark çoğu zaman yaşadıkları olay değil, geleceğe dair taşıdıkları inançtır.

Çünkü insan, gelecekte kendisini bekleyen hiçbir şey olmadığını düşündüğünde, bugünün yükü de ağırlaşmaya başlar.

Elbette hepimizin umudunun azaldığı dönemler olur. Hayat bazen peş peşe hayal kırıklıkları getirir. Böyle zamanlarda "Artık hiçbir şey değişmez." diye düşünmek de son derece insani bir tepkidir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Duygularımız her zaman gerçeğin kendisi değildir.

Bugün umutsuz hissetmemiz, yarının da umutsuz olacağı anlamına gelmez. Çünkü hayatın ilginç bir yanı vardır. En büyük değişiklikler çoğu zaman, tam da hiçbir şey değişmeyecek sandığımız zamanlarda başlar.

Belki de umut, geleceğin garanti olduğunu bilmek değildir.

Belki umut, garantisi olmayan bir geleceğe rağmen adım atmaya devam edebilmektir.

İnsan ruhunu ayakta tutan şey de tam olarak budur.

Ve her zamanki gibi...

Mesele insandır.