EDEBİYAT DÜNYASININ ÖLÜMSÜZ ANITI: KARAMAZOV KARDEŞLER 146 YAŞINDA

Dünya edebiyat tarihinin en güçlü ve sarsıcı eserlerinden biri olan Karamazov Kardeşler, yayımlanmasının üzerinden neredeyse bir buçuk asır geçmesine rağmen güncelliğini ve etkileyiciliğini koruyor. Fyodor Dostoyevski'nin ölmeden hemen önce tamamladığı bu devasa roman, sadece bir aile dramını değil, aynı zamanda insanlığın en kadim varoluşsal sancılarını masaya yatırıyor.

Hikaye, bencil bir baba olan Fyodor Pavloviç Karamazov ile her biri insan doğasının farklı bir yönünü temsil eden üç oğlu (Dimitri, İvan ve Alyoşa) arasındaki çatışmayı konu alıyor. Rusya'nın taşra kasabasında işlenen feci bir cinayet, romanın polisiye örgüsünü oluştururken; arka planda Tanrı, inanç, ahlak, vicdan ve özgür irade gibi devasa kavramlar tartışılıyor.

İNSAN RUHUNUN RÖNTGENİ

Dostoyevski, karakterleri üzerinden adeta insan ruhunun röntgenini çekiyor: Dimitri: Tutkunun ve dünyevi arzuların, İvan: Akıl, mantık ve nihilist felsefenin, Alyoşa: Saf sevginin, inancın ve bağışlayıcılığın sembolü olarak öne çıkıyor. Romanın en can alıcı bölümlerinden biri olan "Büyük Engizisyoncu", din ve özgürlük üzerine yazılmış en güçlü felsefi metinlerden biri olarak kabul ediliyor. Albert Einstein’ın "bana her bilim insanından daha çok şey öğretti" dediği, Sigmund Freud’un ise gelmiş geçmiş en muhteşem roman olarak nitelendirdiği bu eser, modern psikoloji ve varoluşçuluk akımlarının da temel taşlarını oluşturdu.

Karamazov Kardeşler, salt bir edebi metin olmanın ötesinde, okuyucuyu kendi vicdanıyla yüzleştiren bir ayna olma niteliği taşıyor. İyilik ile kötülüğün insan kalbindeki savaşını anlatan bu ölümsüz klasik, çağlar değişse de insanlığın rehberi olmaya devam edecek gibi görünüyor.