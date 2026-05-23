İnsan ömrünü 14 yıl uzatan 5 alışkanlık

İnsan ömrünü 14 yıl uzatan 5 alışkanlık

Harvard Üniversitesi’nin 34 yıllık dev araştırması, 5 basit yaşam alışkanlığıyla ömrü 14 yıla kadar uzatmanın formülünü kanıtladı.

Harvard Üniversitesi liderliğinde gerçekleştirilen ve prestijli tıp dergilerinin verileriyle desteklenen 34 yıllık kapsamlı bir çalışma, 5 temel yaşam alışkanlığının ömrü ortalama 14 yıl kadar uzatabildiğini klinik olarak ortaya koydu.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu bünyesinde Dr. Frank Hu ve ekibinin yürüttüğü araştırmada, 123 binden fazla kişinin sağlık verileri otuz yıl boyunca düzenli olarak izlenerek geniş bir epidemiyolojik veri tabanı oluşturuldu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Lancet ve Nature Medicine gibi bağımsız tıp dergilerinde yayımlanan incelemelerle de doğruluğu kanıtlanan sonuçlara göre; sigara kullanmamak, sağlıklı beslenmek, düzenli fiziksel aktivite yapmak, ideal vücut ağırlığını korumak ve alkol tüketimini sınırlandırmak kurallarına uyan bireylerin erken ölüm riski %74 oranında azalıyor.

Araştırma verileri, bu 5 altın kuralı yaşam tarzı haline getiren kadınların ömrünün ortalama 14 yıl, erkeklerin ömrünün ise ortalama 12 yıl uzadığını net bir şekilde gösteriyor.

Klinik araştırma süresince katılımcıların sağlık durumları her iki ila dört yılda bir periyodik olarak mercek altına alındı.

Ortaya çıkan somut veriler, belirlenen 5 temel alışkanlığı hayatına entegre eden kişilerin kalp-damar hastalıkları kaynaklı ölüm riskinin %82, kansere yakalanma oranının ise %65 oranında gerilediğini kanıtladı.

Üstelik istatistikler, kazanılan bu ek sürelerin tamamen sağlıklı ve dinç geçirildiğini gösteriyor.

Bu kuralları 50 yaşından itibaren uygulamaya başlayan bireylerin; tip 2 diyabet, kalp yetmezliği ve tümör gibi rahatsızlıklardan uzak, kronik ağrıların yaşanmadığı bir yaşlılık dönemi geçirdiği tescillendi.

Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi (OHSU) tarafından Amerika Birleşik Devletleri verileri temel alınarak yapılan son analizler, Harvard’ın açıkladığı orijinal listeye çok önemli bir unsur daha ilave etti.

Uyku uzmanlarının gerçekleştirdiği uzun soluklu araştırma, günlük 7 saatin altındaki uykunun ömür beklentisini doğrudan ve olumsuz etkilediğini gözler önüne serdi.

Yetersiz uyku süresinin, yaşamı kısaltan faktörler arasında sigaradan sonra ikinci sırada yer aldığı belirlendi.

Uzmanlar tarafından hazırlanan teknik raporlarda, yetişkinler için gecelik 7 ila 9 saatlik kesintisiz uykunun, biyolojik yaşlanmayı yavaşlatan en etkili korunma yöntemi olduğu ilan edildi.

Yetişkin bir insan için her gece 7 ila 9 saatlik kesintisiz ve kaliteli bir uyku uyuması vücudun kendini yenilediği en güçlü "reset" mekanizmasıdır.

Siz uyurken vücudunuz derin bir tamirat moduna geçer. Kesintisiz uyku, bağışıklık ve hücresel sağlık için hayati önem taşır...

Uyku sırasında vücut, enfeksiyonlarla ve hastalıklarla savaşan sitokin adlı proteinleri üretir ve salgılar. Yetersiz uyku, hastalıklara yakalanma riskini artırır.

