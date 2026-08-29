Geleceğe bir reddiye yazmak için başlamadım, bu satırlara. Akıntıya karşı kürek çekmeyi de aklımdan geçirmiyorum. Romantizm ya da nostalji peşinde olmadığımı da önceden söyleyeyim. Benimkisi sadece yakın günlere bir rezervasyon yaptırmak. Sınır, bugün çekilmezse bırakın kullandığımız aracı gereci, evi barkı; mesleğimizden bedenimize kadar sensörlerle kuşatılacağız.

Makine öğrenme algoritmaları ne kadar gelişirse gelişsin, otomasyon ne kadar hassaslaşırsa hassaslaşsın, insan ruhu çalışma ilişkilerine hakim olmalıdır. Özellikle de empatinin yoğun olduğu, insanın insanla, insanın acıyla, sevgiyle, kırılganlıkla yüz yüze geldiği işlerde. Yapay zeka bu alanlara ya hiç girmemeli ya da en fazla arka planda, sessiz bir asistan gibi durmalıdır. Çünkü empati, veriyle değil, bakışla; hesapla değil, yürekle yapılır. Şimdi bazılarınız insanın insana yaptığını robot yapmaz diye düşünse de biz yine de insana şans vermeye devam edelim.

Sağlık çalışanları, psikologlar, terapistler, danışmanlar… Bir insanın en derin yaralarını açtığı, utancını, öfkesini, umutsuzluğunu döktüğü o odada, karşısındaki kişinin gerçekten dinlediğini bilmesi gerekir. Sohbet botları, belirli kalıplarla “Anlıyorum sizi” diyebilir. Pohpohlayabilir de… Hatta bazı çalışmalar, insanların botlara daha kolay açıldığını bile gösterebilir. Ama o bot, sizin suskunluğunuzu, sesinizin titreyişini, gözlerinizin nemlenişini sadece ve sadece bir veri noktası olarak kaydeder. Oysa iyi bir terapist, o anı bir veri olarak değil, bir insan hikâyesi olarak okur. Empati burada, doğru yanıtı bulmaktan öte, yanlışa rağmen yanında kalmaktır. Bu, makinenin sınırının ötesindedir.

Eğitim de benzer bir alandır. Özellikle erken çocukluk ve ergenlik döneminde. Bir çocuğun “Anlamıyorum” dediği anda, öğretmenin yüzündeki sabrı, sesindeki yumuşaklığı, “Birlikte çözelim” demesini hiçbir tablet uygulaması veremez. Yapay zekâ kişiselleştirilmiş sorular üretebilir, ilerlemeyi takip edebilir. Ama bir gencin gözlerindeki utanmayı fark etmek ya da bir çocuğun hayal gücünü boğmadan yönlendirebilmek, empatinin yoğun olduğu bir iştir. Otomasyon burada arka planda kalmalı ve öğretmenin yerini almamalıdır.

Sanat, insan ruhunun en saf ve en derin ifadesidir ve öyle de kalmalıdır. İnsanlığımızın dünya üzerindeki yegane ispatıdır. Duyguların, deneyimlerin ve hayal gücünün benzersiz bir yansımasıdır. Yapay zekâ ise verilerden beslenerek hızlı ve kusursuz görünen ürünler ortaya koyabilir ancak gerçek yaratıcılığın taşıdığı o kırılgan, kişisel ve zamanla yoğrulmuş özü asla yakalayamaz. Bu yüzden sanat, algoritmaların taklitçi ve standartlaştırıcı etkisinden kesinlikle korunmalıdır. Aksi takdirde orijinallik, emeğin değeri ve insan elinin bıraktığı iz silinir, gider. Sanat sadece bir tüketim nesnesine dönüşür.

Sağlık, eğitim, sanat… Dokunulmazlık listesi uzayabilir. Bu işlerin ortak noktası, tek taraflı bir veri aktarımına bağlı olmamaları. Karşılıklıdırlar ve empati isterler. Hemşire hastadan, terapist danışandan, öğretmen öğrenciden, bakıcı yaşlıdan, insanlar sanatçıdan bir şeyler alır. Bu alışveriş, insanın kendi sınırlarını, kendi acılarını, kendi umutlarını yeniden tanımasını sağlar. Algoritmalar bu döngüye girdiğinde, döngü bozulabilir. Hatta belli bir süre sonra insan eli azaldıkça, medeniyet patinaja girer. Diğer bir ifade ile insanlığın bugüne kadar ürettiklerinden yeni tertipler oluşturan yapay zeka için eldeki verilere yenileri eklenmez olur.

Elbette sadece empati yoğun işlerle de sınırlı değil, bu liste. Bazı işler, belli sınırlar aşıldıktan sonra da insana ayrılmalıdır. Örneğin cerrahi. Robotik cerrahi, hassasiyeti artırabilir, titreşimi azaltabilir. Hastanın yaşam kalitesi, ailenin beklentisi, etik sınırlar… Bunlar, insan hekimin vicdanıyla tartılmalıdır. Hukukta da benzer bir durum vardır. Algoritmalar emsal kararları tarayabilir, risk skorları üretebilir. Ama yargılamanın her aşamasında insan vicdanı esastır.

İnsana ayrılmış işler, aslında bir lüks değil, bir zorunluluk. Çünkü toplum, sadece verimli değil, aynı zamanda insan kalmak zorundadır. İnsana ayrılan işler, yapay zekânın yapacağı işlere sınır çekmenin yanında yapay zekâya alan açmaya yol açmamalıdır. Diğer bir ifade ile yapay zekâ bir işi yapıyor diye insanın o işi öğrenmesine ve yapabilmesine gerek bulunmadığı yönüne ilerlememeliyiz. Keza ne zaman neye gereksinim duyacağımızı bugünden bilmek olanaklı değildir.

Empati yoğun işlerde otomasyonun geri planda kalması, diğer işlerde ise belli sınırlardan sonra insanın karar verici olması, bu dengeyi korur. Aksi halde, her şey hızlanır, her şey ölçülür, her şey optimize edilir… Ama bir gün bakarsınız ortadan insan kalmamış. Mesele yalnızca meslekleri kaybetmekle de sınırlı olmayabilir. İnsanın kendisinin ne olduğu sorusuna kadar uzanabilir. İnsan türü, yapay zekâ ile donatılmış robot türü yanında evcil bir tür olarak kalabilir. Ya da biyolojik tabanını dijital tabana dönüştürebilir. Her iki halde de insan artık eski insan olmayacaktır. Hayatın değeri, ne kadar hızlı yaşandığında değil, ne kadar derin hissedildiğinde gizlidir. O derinlik, hâlâ insanın elindedir. Ve öyle kalmalıdır.

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