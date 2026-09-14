Havada kendi etrafında yüksek hızla dönen cihaz, görsel bulanıklık etkisi yaratarak insan gözü için neredeyse görünmez hale geliyor.

İnsan gözünün görüntüleri anlık kareler yerine belirli zaman aralıklarında toplaması prensibinden yararlanan Phantom Twist, saniyede 25 tam tur dönüyor. Tek bir motor ve pervaneden oluşan sistemde pervane bir yöne dönerken, dronun gövdesi tam aksi yöne dönüyor. Üç boyutlu olarak farklı açılara yerleştirilen batarya, devre kartı ve denge ağırlığı gibi bileşenler dönme esnasında tek bir siluet oluşturmak yerine arka planla bütünleşiyor. Yapılan testlerde prototipin standart dört pervaneli dronlara kıyasla 10 kat daha az görünür olduğu tespit edildi.

TASARIM SÜRECİNE YAPAY ZEKÂ İMZASI

Mühendisler Phantom Twist’in optimum gövde ve bileşen mimarisini belirlemek için yapay zekâ simülasyonlarından faydalandı. Yaklaşık 20 bin farklı konfigürasyon arasından 100 farklı gerçek dünya arka planı üzerinde test edilerek seçilen 500 tasarım geliştirilerek nihai prototip oluşturuldu. Projenin mevcut aşamasında dönme hareketinden kaynaklanan yüksek ses seviyesi bir dezavantaj olarak öne çıksa da, araştırmacılar gelecekte daha sessiz motorlar ve şeffaf malzemeler kullanarak aracın hem görünürlüğünü hem de sesini minimuma indirmeyi hedefliyor.