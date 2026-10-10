Bugün aynayı hem kendimize hem de doymak bilmeyen hırslarıyla dünyayı bir yangın yerine çevirenlere tutalım mı?

Hep daha fazlasını istemenin, "benim olsun da nasıl olursa olsun" demenin hem bireysel ruhumuzda hem de toplumun vicdanında açtığı derin yaraları konuşalım. Gözü ve hırsı doymayanlar, acaba gerçekten kazanıyorlar mı, yoksa kendileriyle birlikte koca bir topluma da kaybettiriyorlar mı?

Gelin, bu sorunun cevabını biri kadim bir halk kıssasından, diğeri dünya edebiyatının dev kalemi Tolstoy’dan süzülen iki ibretlik hikâyeyle arayalım.

***

Vaktiyle, denizin kıyısında, yoksulluğuyla baş başa yaşayan bir balıkçı varmış. Gün doğmadan ağlarını alır, oltasını denize atar; akşama kadar nasibini bekler dururmuş. Kimi gün bir iki balıkla döner, kimi günse eli boş, gönlü mahzun varırmış evine.

Yine böyle günlerden birinde, denizin durgun, rüzgârın hafif estiği bir sabah, oltasını suya bırakmış. Saatler geçmiş, ne bir balık vurmuş oltasına ne de denizden bir ses gelmiş. Tam ümidini kesip oltasını çekecekken, misinanın ucunda tuhaf bir ağırlık hissetmiş.

“Herhâlde bugün deniz bana büyük bir balık gönderdi,” diye geçirmiş içinden.

Bütün gücüyle asılmış oltasına. Lakin sudan çıkan ne bir balıkmış ne de denizin sunduğu başka bir nimet… Oltanın ucunda, kuru, solgun, bir insana ait göz çukuru kemiği varmış.

Balıkçı şaşkınlıkla elindeki kemiğe bakarken, o sırada maiyetiyle birlikte kıyıdan geçmekte olan hükümdar bu manzarayı görmüş. Merak edip durmuş, balıkçının yanına yaklaşmış.

“Bre balıkçı,” demiş, “bunca zaman denize olta atarsın, bugün de nasibine bu kemik mi düştü?”

Balıkçı başını eğmiş.

“Öyledir sultanım. İnsan bazen denizden rızkını, bazen de dünyanın sırrını çıkarır.”

Hükümdar bu cevabı beğenmiş. Bir yandan kemiği merak etmiş, bir yandan da yoksul balıkçının gönlünü hoş etmek istemiş.

“Öyleyse,” demiş, “bu kemiğin ağırlığınca altın verilsin balıkçıya. Belki de denizin ona gönderdiği nasip budur.”

Emir verilmiş. Saray görevlileri hemen bir terazi kurmuş. Kemiği kefenin birine koymuş, öteki kefeye de altınları dizmeye başlamışlar.

Bir kese altın… İki kese altın… Beş kese, on kese…

Fakat ne mümkün! Altınlar çoğaldıkça çoğalmış, teraziye külçeler, keseler, mücevherler eklenmiş; ama kemiğin bulunduğu kefe bir türlü havaya kalkmamış. Sanki o küçücük kemik, dünyanın bütün servetini kendine çekiyormuş.

Hükümdarın kaşları çatılmış. Sarayın hazineleri tükenmek üzereymiş. Orada bulunan herkes şaşkınlık içinde birbirine bakıyormuş.

“Bu nasıl iştir?” diye öfkelenmiş hükümdar. “Bunca altın bir avuç kemiğe nasıl denk gelmez?”

Kimse cevap verememiş.

Derken kalabalığın arasından yaşlı, bilge bir zat çıkmış. Sakalı ak, bakışları derinmiş. Terazinin başına gelmiş, önce altınlara, sonra kemiğe bakmış. Ardından hükümdara dönerek sakince konuşmuş; “sultanım, müsaadenizle bu sırrı çözelim.”

Hükümdar başını sallamış.

Bilge zat, kemiği eline almış ve şöyle demiş; “bu, sıradan bir kemik değildir. Bu, gözü dünyaya doymayan bir insanın göz çukurudur. İnsan gözü böyledir sultanım; altınla dolar sanırsınız, servetle dolar sanırsınız, makamla, şöhretle, saltanatla dolar sanırsınız… Lakin insanın içindeki hırs büyüdükçe gözü de büyür. Ona ne verirseniz verin, daha fazlasını ister.”

Hükümdar dikkatle dinliyormuş.

Bilge zat sözlerine devam etmiş; “dünyanın bütün hazinesini bu kefeye koysanız yine yetmez. Çünkü bu gözün istediği altın değil, dünyanın tamamıdır. Onu ancak bir şey doyurabilir.”

“Peki, nedir o şey?” diye sormuş hükümdar.

Bilge zat, eğilip yerden bir avuç toprak almış. Kemiğin üzerine usulca serpmiş.

Ve o anda… Terazi dengelenivermiş.

Altınların bulunduğu kefe ağır ağır havaya kalkarken, meydanı derin bir sessizlik kaplamış. Herkes gözlerine inanamamış. Bir avuç toprak, sarayın bütün altınlarından daha ağır gelmişti sanki.

Bilge zat hükümdara dönmüş ve son sözünü söylemiş; “işte sultanım, insanın gözü ancak toprakla doyar. Çünkü dünya malına doymayan gözün son durağı, yine toprağın altıdır.” Hükümdar başı ile bu sözü onaylamış. Balıkçı, elindeki oltaya bakmış; o gün denizden bir balık çıkaramamıştı ama insanın ömrü boyunca aradığı hakikati bulmuştu.

O günden sonra sarayda bu hikâye dilden dile dolaşmış. İnsanlar altınlarını sayarken, hırslarına yenilirken, başkasının hakkına göz dikerken yaşlı bilgenin sözleri hatırlatılır olmuş. Çünkü insan ne kadar zengin olursa olsun, gönlü kanaatle dolmadıkça yoksuldur. Ne kadar mala mülke sahip olursa olsun, gözü hep başkasının elindekindeyse hiçbir zaman zengin sayılmaz.

Ve kadim zamanlardan bugüne, hırsına esir olanların ardından aynı söz söylenir; “gözünü toprak doyursun!”

Zira insanın ömrü bir avuç toprakla başlar, bir avuç toprakla biter. Aradaki bütün altınlar, bütün saltanatlar ve bütün ihtiraslar, o son gerçeğin karşısında bir avuç tozdan ibarettir.

***

Peki, bu hırsın modern dünyadaki veya mülkiyet savaşlarındaki karşılığı nedir? Onu da Tolstoy, o ölümsüz "İnsana Ne Kadar Toprak Lazım?" hikâyesindeki çiftçi Pahom ile anlatır bize.

Pahom, kendi yağında kavrulan ama gözü hep komşusunun toprağında olan, hırslı bir köylüdür. Günün birinde uzak bir kabilenin, çok ucuza geniş araziler sattığını duyar. Kabilenin reisi Pahom’a akılalmaz bir teklif sunar: "Güneşin doğuşundan batışına kadar yürüyeceksin. Başladığın noktaya dönmek şartıyla, gün içinde yürüyerek etrafını çevirdiğin bütün topraklar senin olacak. Ama güneş batmadan dönemezsen, paran yanar."

Pahom ertesi sabah erkenden hırsla fırlar. Yürüdükçe önü açılır, verimli vadileri, sulak alanları gördükçe "Şurayı da katayım, burası da benim olsun" diyerek sınırlarını genişletir. Genişlettikçe başlangıç noktasından kilometrelerce uzaklaşır.

Öğle vakti geçer, güneş alçalmaya başlar. Pahom, zamanın daraldığını fark ettiğinde dehşete düşer. Bu kez geri dönmek için koşmaya başlar. Ciğerleri patlayacak gibidir, ayakları kanar ama hırsı onu kamçılar. Tam güneş dağın arkasında kaybolurken, kan ter içinde başlangıç noktasına yığılır. Kazanmıştır!

Fakat hırsından ve aşırı yorgunluktan kalbi bu yükü kaldıramaz; ağzından kan gelerek oracıkta can verir. Uşağı bir kürek alır ve Pahom için bir mezar kazar. Tolstoy, hikâyeyi insanlık tarihinin yüzüne bir tokat gibi çarpan şu cümleyle bitirir; "Uşağı küreği aldı, Pahom’un boyuna uygun bir mezar kazdı. Başından topuklarına kadar topu topu üç arşınlık bir toprak parçası Pahom'a yetip de artmıştı bile..."

***

Bu iki hikâye sadece bireysel birer ahlak dersi değildir. Bugün etrafınıza bir bakın; gözü ve hırsı doymayanların topluma ne kazandırdığına ya da ne kaybettirdiğine şahit olacaksınız.

Büyük filozof Eflatun (Platon), asırlar öncesinden yazdığı ölümsüz eseri "Devlet" tam da bu tehlikeye dikkat çeker ve şöyle der; "Bir devlette hırs ve zenginlik ne kadar saygı görürse, fazilet ve dürüstlük de o kadar değer kaybeder."

Bugün daha fazla kâr etmek için doğayı katledenler, imar hırsıyla şehirleri betona boğup insanı nefessiz bırakanlar, üç kuruş daha fazla kazanmak için fahiş fiyatlarla halkın ekmeğine göz dikenler... Hepsi birer modern Pahom değil mi? Hırsın ve paranın başköşeye oturduğu yerde, Eflatun’un dediği gibi dürüstlük ve fazilet ayaklar altına alınıyor.

Dünya sineması ve sinema tarihinde görmediğimiz milyarca dolarlık yolsuzluklar! “Yok artık daha neler?” diye şaşkınlıktan inanamadığımız borsa vurgunları… Milyarları kazandığı için pişman olup iade edeneler(!) yüz milyonlarca dolar servete ulaşan bürokratlar ve siyasetçi dostları!

Hırsı doymayanlar kendilerine geçici bir zenginlik, sahte bir güç kazandırdıklarını sanırlar. Oysa kazandıkları sadece yığılmış altınlar ve sınırı çizilemeyen topraklardır. Topluma kaybettirdikleri ise çok daha büyüktür; adalet duygusu, güven, huzur ve paylaşma kültürü...

Birilerinin doymak bilmeyen hırsı, geniş kitlelerin yoksulluğu ve çaresizliği haline gelir. Toplumun vicdan terazisi, tıpkı o balıkçının terazisi gibi bozulur.

Unutmayalım; ne kadar büyürsek büyüyelim, ne kadar biriktirirsek biriktirelim; hırsla adımladığımız bu dünya yolculuğunun sonunda hepimize yetecek olan yer, topu topu "üç arşınlık" bir topraktır.

Gözümüzün toprakla değil, adaletle, sevgiyle ve kanaatle doyduğu yarınlarda buluşmak ümidiyle...



