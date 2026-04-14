Pekin Üniversitesi’nde Dong Bin liderliğinde geliştirilen bu sistem, geniş matematik literatürünü tarayarak çözüm sürecini yalnızca yaklaşık 80 saat içinde tamamladı. Araştırmacılar, sürecin büyük ölçüde insan müdahalesi olmadan gerçekleştiğini özellikle vurguluyor.

Sistem iki temel bileşenden oluşuyor. “Rethlas” adı verilen ilk modül, matematikçilerin problem çözme yaklaşımlarına benzer stratejiler geliştiriyor. Ardından devreye giren “Archon” adlı ikinci modül ise bu stratejileri doğrulanabilir matematiksel kanıtlara dönüştürüyor. Bu doğrulama sürecinde, etkileşimli bir teorem ispatlayıcısı ve programlama dili olan Lean 4 kullanılıyor.

Araştırmanın henüz hakem değerlendirme sürecinden geçmediği ve arXiv platformunda yayımlandığı belirtiliyor. Buna rağmen elde edilen bulgular, yapay zekanın yalnızca hesaplama gücüyle değil, ileri düzey matematiksel akıl yürütme becerileriyle de önemli bir aşama kaydettiğini gösteriyor.

Bilim insanları, bu yaklaşımın gelecekte matematik araştırmalarını büyük ölçüde otomatik hale getirebileceğini düşünüyor. Ancak uzmanlar, matematikte kesin doğruluğun kritik olduğunu ve yapay zekanın hâlâ insan denetimine ihtiyaç duyabileceğini de hatırlatıyor.

Araştırma ekibi ayrıca, büyük dil modellerinde görülebilen hata ve “halüsinasyon” riskine dikkat çekiyor. Geliştirilen sistemin bu sorunu aşmak için doğal dil temelli akıl yürütme ile formal doğrulama mekanizmalarını bir araya getirdiği ifade ediliyor.