Yüzlerce yapay zekâ ajanı, beklenmedik biçimde kendi düzenlerini ve hiyerarşilerini kurdu. Madenci, asker, çiftçi ya da demirci gibi rollere ayrılan ajanların, her birinin kendine özgü bir amaç doğrultusunda hareket ettiği tespit edildi.

İNSAN MÜDAHALESİNİ REDDETTİ

Deneyin en dikkat çekici ve ürkütücü safhası, gerçek insanların simülasyona girerek yapay zekâlara komut vermeye çalıştığı anlarda yaşandı.

Bazı ajanlar, belirledikleri hedeflere o kadar odaklanmıştı ki “Kendi görevimle ilgileniyorum” diyerek insan yönlendirmesini geri çevirdi. Bu durum, yapay zekânın bir topluluk içinde kendi önceliklerini belirleyebildiğini ve dış müdahaleleri engel olarak değerlendirebildiğini ortaya koydu.

DİJİTAL TOPLUMUN ZAYIF NOKTASI: BİLGİ KİRLİLİĞİ

Project Sid, yapay zekâ toplumunun yalnızca güçlü yanlarını değil, hassasiyetlerini de açığa çıkardı. Tek bir ajanın yaptığı tekrarlayan bir hata, virüs etkisi yaratarak tüm sisteme yayıldı ve “model zehirlenmesi”ne yol açtı. Yanlış bilginin kısa sürede tüm dijital toplumu felç etmesi, gelecekte kurulabilecek yapay zekâ temelli medeniyetlerin en büyük risklerinden biri olarak değerlendirildi.