Aydın'ın Kuşadası ilçesi kıyılarında deniz kaplumbağası ölümlerinde artış yaşandı. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta kıyıya vuran 2 yeşil deniz kaplumbağası ve 1 caretta caretta olmak üzere 3 kaplumbağanın ardından, bu hafta da aynı bölgede 2 juvenil yeşil deniz kaplumbağası ile 2 dişi caretta carettanın daha ölü bulunduğu bildirildi. Böylece bir haftada ölü bulunan kaplumbağa sayısı 7’ye yükseldi.

Yapılan incelemelerde kaplumbağaların vücutlarında darp ya da dış müdahale izine rastlanmadığı belirtilirken, ölümlerin trol ağlarına takılarak boğulma sonucu gerçekleştiğinin değerlendirildiği ifade edildi. Kaplumbağaların aynı bölgede ve benzer şartlarda kıyıya vurmasının, kıyıya yakın alanlarda yapılan trol avcılığıyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekildi.

RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yaptığı açıklamada, ölü bulunan bireylerin genelinin dişi olmasının ve yeşil deniz kaplumbağalarının juvenil bireylerden oluşmasının, türlerin geleceği açısından ciddi risk oluşturduğu vurguladı.

Başkan Sürücü; "Ölü bulunan kaplumbağaların ölçümleri yapılmış, doku ve keratin örnekleri alınmıştır. Numuneler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan’a gönderilecektir. Bu ölümler önlenebilir. Trol teknelerinin kıyıya yakın alanlarda avlanması derhal ve etkin şekilde engellenmeli, denetimler artırılmalı, ihlallere caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. Kuşadası Körfezi başta olmak üzere kritik alanlar deniz koruma alanı ilan edilmelidir. Deniz kaplumbağaları ve yunuslar başta olmak üzere birçok deniz canlısı için büyük risk oluşturan trol teknelerinin kıyıya yakın alanlarda avlanmasına kesinlikle izin verilmemelidir. Özellikle denizel biyoçeşitlilik açısından zengin türlere ev sahipliği yapan Kuşadası Körfezi’nde deniz koruma alanlarının oluşturulması, kıyı ve deniz ekosistemlerinin korunması açısından hayati önem taşımaktadır" dedi.