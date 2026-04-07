Olay, Nusaybin Devlet Hastanesi karşısında yapımı süren okul inşaatında yaşandı.

53 yaşındaki Yusuf D., çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yaralı işçi, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçi Yusuf D.'nin hastanedeki tedavisi devam ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan her gün en az 6, yılda 2.000 emekçi iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. İş cinayetlerinin artmasındaki en önemli faktörler denetimsizlik ve cezasızlık. İşçi örgütleri sık sık iş yeri sahiplerine işçilerin güvenliğini sağlayacak önlemleri almaları için çağrıda bulunuyor.