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Kaynak: AA / İHA

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde meydana gelen iş kazası can aldı. Zafer Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Bayram Kara (53), binanın iç kısmındaki merdivenlerde dengesini kaybederek alt kata düştü.

İnşaatta çalışan diğer işçiler, Kara'yı yerde hareketsiz halde görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HASTANEDE YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bayram Kara, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sultanhanı Dr. Hüseyin Ağır İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 53 yaşındaki işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayın ardından polis ekipleri inşaat alanında detaylı inceleme yaptı. İş kazasının nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı öğrenildi.