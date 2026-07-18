Kaynak: İHA

Batman'ın Gürbüz köyünde bir inşaatta çalışma yürütüldüğü sırada, işçilerin üzerinde bulunduğu iskele henüz öğrenilemeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayra yaralanan S.A. (50), R.Ç. (49) ve H.Ç. (48) isimli işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla önce Gercüş Devlet Hastanesine, akabinde Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.