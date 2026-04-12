Olay, akşam saatlerinde Cevherizade Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed Ali Şahin, mahallede bulunan bir inşaat alanına girdiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.

Ağır yaralanan Şahin için çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şahin, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesinin sürdüğü bildirildi.