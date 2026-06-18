Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerindeki site inşaatında meydana geldi. 6 katlı inşaatın 5'inci katında çalışan Halil Ö., dengesini kaybederek merdivenden düştü.

İnşaatta can pazarı: Kule vinç bu kez hayat kurtarmak için çalıştı - Resim : 1

Yaralanan işçinin bulunduğu noktadan güvenli şekilde tahliye edilmesi için kule vinç devreye sokuldu.

İnşaatta can pazarı: Kule vinç bu kez hayat kurtarmak için çalıştı - Resim : 2

Halil Ö., demir sepete yerleştirilerek vinç operatörünün kontrolünde yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine indirildi.

İnşaatta can pazarı: Kule vinç bu kez hayat kurtarmak için çalıştı - Resim : 3

O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlk müdahalesi gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan Halil Ö., kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İnşaatta can pazarı: Kule vinç bu kez hayat kurtarmak için çalıştı - Resim : 4

İnşaatta can pazarı: Kule vinç bu kez hayat kurtarmak için çalıştı - Resim : 5