Hacımaşlı Mahallesi'nde bulunan toplu konut şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi Serdest Aktaş, çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle inşaatın üçüncü katından aşağı düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Aktaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aktaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.