Marmaris Milli Parkı sınırları içinde yükselen Sinpaş Kızılbük Resort Otel ve Devremülk projesi, doğa tahribatında vites artırdı. Kent Politikaları Derneği, kamuoyunda uzun süredir tartışılan projede bu kez de iş makinelerinin doğrudan deniz tabanına müdahale ettiğini gözler önüne seren şok görüntülere ulaştı. Görüntüler, şirketin sadece kıyı şeridini değil, deniz altı ekosistemini de açıkça tasfiye ettiğini ortaya koydu.

Dernekten yapılan açıklamada, kamusal bir değer olan kıyıların reklam filmlerinde "kişiye özel" denilerek pazarlandığı, sahada ise bu vaadin yasa dışı zeminini hazırlamak için doğanın katledildiği vurgulandı. Bölgedeki resmi inşaat yasağının bile çiğnendiğine dikkat çekilen açıklamada, şirketin cesareti nereden aldığı sorgulandı.

"YARGI DURUYOR, KEPÇELER ÇALIŞIYOR"

Yıllardır süren çok yönlü hukuk mücadelesinin bürokratik engellerle zamana yayılmak istendiği belirtilen açıklamada, yargı sisteminin hantallığına şu sözlerle tepki gösterildi:

“Bu projenin durdurulması için yıllardır yürütülen çok yönlü hukuk mücadelesi, bürokratik bir zaman aşımına uğratılmak istenmektedir. İdari ve adli makamlara klasörlerce bilimsel rapor, somut belge ve şikayet sunmamıza rağmen, ruhsat iptal davası halen Danıştay aşamasında bekletilmektedir. Yargı mekanizmasının bu yavaşlığı, sahada geri dönülmez hasarlar bırakan şirket için fiili bir icazete dönüşmüştür. Hukuk kuralların labirentinde ağır adımlarla ilerlerken, doğa ve kent hukuku feda edilmektedir.”

EKOLOJİK KRİZ, EKONOMİK KRİZE DÖNDÜ

Yıkımın boyutu artık sadece Kızılkum mevkisini aşmış durumda. Turizm sezonunun başında olunmasına rağmen, Marmaris’in göz bebeği İçmeler Koyu deniz içindeki kepçe faaliyetleri ve kıyıya sızan beton atıkları nedeniyle şimdiden balçığa gömüldü. Bölge esnafı ve yerel halktan yükselen çığlıklar, çevre katliamının bölge turizmini baltalayarak çok yakında ciddi bir ekonomik krize yol açacağını gösteriyor.

DEVASA TESİSİN KANALİZASYONU NEREDE?

Haberdeki bir diğer büyük tehlike ise altyapı belirsizliği. İlgili belediyenin herhangi bir kanalizasyon hizmeti sunmadığı bu devasa tesisin, binlerce kişilik atık suyunu ve kanalizasyonunu nereye akıtacağı hala büyük bir muamma. Halk sağlığını tehdit eden bu gizem perdesinin aralanması için idari makamlara şeffaflık çağrısı yapıldı.

Dernek yetkilileri, Muğla Valiliği ile Turizm Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:

" Bu kentin esnafının, halkının ekmek parası olan yerel turizmi, tek bir şirketin kâr hırsı uğruna gözden mi çıkardınız? Dünyanın dört bir yanından gelen misafirleri, bir şantiyenin çamuruna ve altyapı belirsizliğine buladığınız bu kirli sularda mı ağırlayacaksınız?"