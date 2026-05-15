Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 azaldığını açıkladı.

Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 8,5 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 0,9 arttı.

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 4,5 AZALDI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Mart ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5,3 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi yüzde 4,4 azaldı.