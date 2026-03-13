Türkiye’de inşaat üretimi yılın ilk ayında artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre inşaat üretim endeksi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 yükseldi.

ALT SEKTÖRLERDE YÜKSELİŞ

Verilere göre inşaatın tüm alt sektörlerinde yıllık bazda artış yaşandı. Ocak ayında bina inşaatı sektörü yüzde 8,1, bina dışı yapıların inşaatı yüzde 8,8 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 7,1 oranında büyüme kaydetti.

Endeks ocak ayında bir önceki aya göre ise yüzde 0,9 artış gösterdi. Aylık bazda bina inşaatı sektörü yüzde 0,1 gerilerken, bina dışı yapıların inşaatı yüzde 0,8, özel inşaat faaliyetleri ise yüzde 4,8 yükseldi.

Veriler, inşaat sektöründe yılın ilk ayında genel olarak yukarı yönlü bir seyir yaşandığını ortaya koydu.