Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan 2026 yılı Şubat ayı verilerine göre, inşaat sektörü yıllık bazda güçlü duruşunu korurken aylık bazda bir yavaşlama sinyali verdi.

Toplam inşaat üretiminin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 oranında arttığını ortaya koydu. Yıllık verilerdeki bu genişlemede özellikle altyapı projelerini temsil eden bina dışı yapıların inşaatı yüzde 12,0’lik ivmesiyle dikkat çekerken, onu yüzde 5,5 ile özel inşaat faaliyetleri ve yüzde 4,9 ile bina inşaatı sektörü takip etti.

AYLIK BAZDA DÜŞÜŞ SERGİLEDİ

Öte yandan, kısa vadeli görünümü temsil eden aylık verilerde sektör genelinde bir önceki aya göre yüzde 1,3 oranında bir azalma kaydedildi. Bu gerilemede en büyük payı, bir önceki aya göre yüzde 2,5 oranında düşüş yaşayan bina inşaatı sektörü aldı.

Konut ve ticari bina üretimindeki bu yavaşlamaya karşın, bina dışı yapıların inşaatı aylık bazda yüzde 1,2 ve özel inşaat faaliyetleri yüzde 1,3 oranında artış göstererek sektörün genel düşüşünü sınırlayan unsurlar oldu.