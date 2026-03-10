Esenler'de şantiye alanındaki işçi konteyneri çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Havalimanı Mahallesi Kırgız Sokak'taki bir inşaat şantiyesinde bulunan 2 katlı işçi konteynerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İçerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen konteynerdeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangında, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.