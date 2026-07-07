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Kaynak: İHA

Antalya'nın Kepez ilçesinde inşaat malzemelerinin depolandığı barakada çıkan yangın, gökyüzünü kaplayan siyah dumanlarla kentte paniğe neden oldu. İtfaiyenin yaklaşık yarım saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan alevler, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 6348. Sokak'ta meydana geldi. Gecekondu yakınında bulunan ve inşaat malzemelerinin depolandığı barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerden yükselen yoğun siyah dumanlar şehir merkezinin birçok noktasından görüldü.

VATANDAŞLAR DA DESTEK VERDİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerine çevredeki vatandaşlar da destek verdi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen yaşlı baraka sahibi yakınlarının yardımıyla güvenli alana çıkarıldı. Dumandan etkilenen iki kişiye ise ambulansta oksijen desteği sağlanırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gören bir vatandaş, "Duman çoktu, ardından itfaiye ekipleri geldi ve yangını söndürdü." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın, çevredeki evlere sıçramadan tamamen söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.