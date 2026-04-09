Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Şubat ayı İnşaat maliyet endeksini açıkladı. Bir önceki aya göre endeks yüzde 1,51 artarken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,72 artış kaydetti.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,25 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,08 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,04 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,89 arttı, işçilik endeksi yüzde 28,74 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,36 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,72 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,11 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,03 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 23,24 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,46 arttı.