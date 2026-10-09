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Kaynak: Haber Merkezi / AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ait inşaat maliyet verilerini paylaştı.

Ağustos 2026 dönemine ait inşaat maliyet verilerine göre, Türkiye genelinde inşaat maliyet endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 2,04, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 29,59 oranında yükseliş kaydetti.

Aylık bazda malzeme fiyatları yüzde 2,73, işçilik giderleri yüzde 0,82 oranında arttı. Yıllık tabloya bakıldığında ise malzemede yüzde 28,72, işçilikte yüzde 31,20 oranında bir artış görüldü.

Sadece binalar baz alındığında inşaat maliyetleri aylık yüzde 1,59, yıllık ise yüzde 28,94 oranında tırmandı. Bu grupta malzeme endeksi aylık yüzde 2,00 (yıllık yüzde 27,76), işçilik endeksi ise aylık yüzde 0,89 (yıllık yüzde 31,05) artış gösterdi.

Oransal olarak en yüksek artışın yaşandığı bina dışı yapılarda maliyetler aylık yüzde 3,46, yıllık yüzde 31,68 yükseldi. Malzeme maliyetleri bir önceki aya göre %4,95 (yıllık %31,65) artarken, işçilikteki aylık artış yüzde 0,55 (yıllık yüzde 31,74) seviyesinde ölçüldü.