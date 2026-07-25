Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Burdur'da bir inşaatta çalışan 20 yaşındaki E.K., yaklaşık 2 metre yükseklikteki iskeleden düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan işçinin tedavisi sürerken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Burdur'da inşaat iskelesinden düşen işçi yaralandı.

Olay Burdur merkez Necatibey Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesinde meydana geldi.

20 yaşındaki E.K. dün saat 18.00 sıralarında yaklaşık 2 metre yükseklikteki iskeleden yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen E.K. tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.