Olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın inşaatında alçıpan yapan Yıldırım B., 2’nci kattaki iskelede çalışırken dengesini kaybedip, yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yıldırım B., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İnşaat iskelesinde kaza: 1 işçi yaralı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde inşaatta alçıpan yaparken 2’nci kattaki iskeleden düşen 36 yaşındaki işçi yaralandı.
Kaynak: DHA
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