Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), KPMG işbirliğiyle hazırlanan aylık sektör raporunun nisan sonuçlarını duyurdu.

Türkiye ekonomisinin genel büyüme hızını geride bırakarak 2025 yılında yüzde 10,8 büyüme gerçekleştirdi. Bu performans, yüzde 3,6 olarak gerçekleşen ülke gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesine en büyük katkıyı sağlayan sektörlerin başında gelmesini sağladı.

Yılın son çeyreğinde yüzde 8,6 büyüyen inşaat sektörü, son çeyrekte ivme kaybetmesine karşın yıl genelinde ülke ekonomisinin üzerinde oldu.

Türkiye genelindeki inşaat harcamaları geçen yıl 2024'e göre yüzde 44 artarak 9,09 trilyon liraya geldi. Son çeyrekte ise yüzde 38,6 artışla 2,38 trilyon liraya dayandı.

Raporda, alt sektörlerin incelendiği inşaat malzemesi sanayi üretim endeksinin mart sonuçları da yer aldı. Buna göre, 20 alt sektörün 9’unda inşaat malzemesi sanayi üretimi yıllık bazda artarken, 9 alt sektörde geriledi, 2'sinde ise değişim yaşanmadı.

En yüksek üretim artışı yüzde 19,7 ile "seramik kaplama malzemelerinde" görülürken onu yüzde 13,9 ile "yalıtımlı kablolar", yüzde 12,7 ile "metal yapı ve yapı parçaları" takip etti.

"Mermer ve granit", "inşaat amaçlı beton ürünleri", "kilit ve donanım eşyaları", "inşaat amaçlı alçı ürünleri", "tuğla ve kiremit" ile "demir ve çelik inşaat ürünlerinin" üretimi de artış gösterdi.

Üretimin en çok azaldığı alt sektör ise yüzde 5,2 ile "ahşap inşaat malzemeleri" olarak belirlendi.

"Armatür, musluk, valf ve vana" üretimi yüzde 5, "hazır beton" üretimi yüzde 4,9, "ısıtma-soğutma-havalandırma donanımları" üretimi yüzde 3,1 düşüş oldu.

"Seramik sağlık gereçleri", "çimento", "metalden kapı ve pencere", "elektrikli aydınlatma ekipmanları" ile "inşaat boya ve verniklerinin" üretimi de azaldı.

"Plastik inşaat malzemesi" ile "inşaat camları" üretiminde ise değişim yaşanmadı.