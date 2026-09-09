Kaynak: DHA

Olay, öğle Avcılar Merkez Mahallesi Cami Sokak’ta bulunan 7 katlı binanın inşaatında meydana geldi. Çalışanlar, binada bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, güvenlik şeridi çekilen binada çalışma yaptı. Sağlık ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Erkek olduğu belirlenen ceset, olay yeri inceleme ve savcılık çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.