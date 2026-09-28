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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in İnhisar ilçesinde Şehit Recep Uyar, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında dualarla anıldı.

İnhisar Kaymakamı Esra Polat, beraberindeki kurum amirleriyle birlikte Tozman Köyü’nde bulunan Şehit Recep Uyar’ın kabrini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Şehit Recep Uyar rahmet ve minnetle yâd edilirken, ardından şehidin ailesi de ziyaret edildi.

Kaymakam Polat ve beraberindeki heyet, şehidin ailesine bir kez daha başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.