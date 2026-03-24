Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik'in İnhisar ilçesinde Emniyet Amirliği ekipleri Ramazan Bayramı vesilesiyle anlamlı ziyaretler gerçekleştirdi.

İnhisar İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polisler Ramazan Bayramı vesilesiyle aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerini ikametlerinde ziyaret etti.

Ekipler aynı zamanda Güvenlik Korucusu Şehit Abdulbaki Akman, Şehit Recep Uyar ve Şehit Polis Memuru Erol Kalay'ın kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Ziyaretlerin ardından Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin bizlere emaneti olan değerli ailelerinin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle; kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz." denildi.