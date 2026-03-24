Bilecik'in İnhisar ilçesinde İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler emniyet kemeri kullanımının hayati önemi hakkında bilgilendirme yaptı.

İnhisar İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, bayram yolculuğu süresince emniyet kemeri kullanımının hayati önemi ile kaza anında oluşabilecek riskler hakkında bilgilendirme ve broşür dağıtımı gerçekleştirdi.

Bilgilendirme faaliyeti ile ilgili Bilecik İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Unutmayalım ki emniyet kemeri, sadece bir kural değil; sevdiklerimize sağ salim kavuşmanın en güçlü güvencesidir." denildi.