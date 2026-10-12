Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in İnhisar ilçesinde geleneksel Nar Festivali, 30 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. Festival, saat 13.30’da İnhisar Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak.
İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, yayımlanan festival afişinde vatandaşları etkinliğe davet etti. Arslan, “Geleneksel olarak düzenlediğimiz nar festivalimize teşriflerinizden onur duyarız” ifadelerini kullandı.
İnhisar’ın önemli tarımsal ürünlerinden narın adını taşıyan festival, ilçe sakinlerini ve ziyaretçileri Cumhuriyet Meydanı’nda buluşturacak.