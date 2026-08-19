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Kaynak: AA

İngiltere genelinde salmonella salgını yüzünden 207 kişi hastalandı, 1 kişi yaşamını yitirdi. En az 34 kişinin hastanede tedavi gördüğü salgının kaynağına ilişkin soruşturmada, İngiltere’de üretilen yumurta ve kümes hayvanlarının kaynak olmadığı, ithal yumurtaların araştırıldığı kaydedildi.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) yapılan açıklamada, salgından etkilenen 207 kişinin yaşlarının 1 yaşın altından 90 yaşına kadar değiştiği, 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

KAFE VE RESTORANLARA İŞARET EDİLDİ

Açıklamada, vakaların kaynağına ilişkin yürütülen soruşturmada, İngiltere'de üretilen yumurta ya da kümes hayvanlarının kaynak olmadığının değerlendirildiği, mevcut kanıtların ülkeye ithal edilen yumurtalara işaret ettiği aktarıldı.

Ayrıca, açıklamada, rahatsızlanan kişilerin, kontamine olduğu değerlendirilen yumurtaları evde değil, kafe ve restoranlarda tüketmiş olabileceği belirtildi.

En az 34 kişinin hastanede tedavi edildiği bildirilen açıklamada, 2 kişide ise kan dolaşımı enfeksiyonu tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden kişi ya da ölüm koşullarına ilişkin ayrıntıların devam eden soruşturma nedeniyle paylaşılmadığı ifade edildi.

BAĞIŞIKLIK ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Salgının kaynağı ve kontaminasyonun nasıl başladığını belirlemek için gıda zinciri ve epidemiyolojik incelemelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hastalanan 114 kişiyle yapılan görüşmelerde de semptomların başlamasından önceki hafta içinde birden fazla bağımsız vakanın gittiği 5 gıda işletmesinin tespit edildiği ancak bu işletmelerin isimlerinin açıklanmadığı kaydedildi.

Salmonella salgınının belirtileri arasında ateş, ishal, mide bulantısı, istifra ve karın ağrısı yer alıyor. Vakaların çoğunda belirtiler birkaç günde ortadan kalkarken özellikle küçük yaştakiler ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda hayati tehlikeye yol açabiliyor.​​​​​​​