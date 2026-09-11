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Kaynak: Haber Merkezi

İngiltere hükümeti, belediye başkanlarına "turist vergisi" getirme yetkisi vermeyi planlıyor. Uygulamanın hayata geçmesi halinde otel, pansiyon ve diğer konaklama tesislerinde kalan turistlerin ödediği tutar artabilecek.

Plana göre sabit bir ücret yerine konaklama maliyetinin belirli bir yüzdesi vergi olarak alınacak. Vergi için herhangi bir üst sınır öngörülmüyor.

AİLE TATİLİNE 120 STERLİNE KADAR EK MASRAF

Turizm ve konaklama sektörünü temsil eden UKHospitality, uygulamanın sektörü ve tatil yapan aileleri olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Kuruluşun İcra Kurulu Başkanı Allen Simpson, turist vergisinin İngiltere'deki bir aile tatilinin maliyetine ortalama 100 ila 120 sterlin ekleyebileceğini öne sürdü.

İngiliz bakanlar ise verginin sabit bir ücret olmaması nedeniyle turistlerin bütçesinin çok fazla etkilenmeyeceği görüşünde.

LONDRA DA UYGULAMAYI İSTİYOR

Vergiden elde edilen gelirin nasıl kullanılacağına belediye başkanlarının karar vermesi planlanıyor. Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan da uygulamanın "en kısa zamanda gerçekleşmesi gerektiğini" söyledi.

İngiltere'de Manchester ve Liverpool'da işletmeler öncülüğünde benzer sistemler halihazırda uygulanıyor. Manchester'da oda başına gecelik 1 sterlin, Liverpool'da ise gecelik 2 sterlin ücret alınıyor.

İskoçya'nın Edinburgh kentinde turistlerden konaklama ücretinin yüzde 5'i oranında vergi alınırken, uygulama en fazla beş geceyle sınırlandırılıyor. Galler'de ise kişi başına gecelik 1,30 sterlinlik uygulamanın Nisan 2027'de başlaması planlanıyor.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde İngiltere'yi ziyaret eden turistlerin konaklama masraflarına yeni bir kalem daha eklenecek.