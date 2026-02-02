İngiltere’de ana cadde mağazacılığı, artan maliyetler ve online alışverişe yönelimin hızlanmasıyla zor bir dönem yaşıyor. Bunun son örneği, ülkenin en bilinen moda markalarından River Island giyim mağazası oldu.

River Island’ın bu hafta sonu 11 mağazasını kapatacak, daha önce duyurulan 33 mağazalık kapanış planının bir parçası olduğu belirtiliyor.

200’ün üzerinde mağazası bulunan şirket, yaklaşık 5 bin 500 kişiye iş imkanı sağlıyor. Kapanışların, şirketin mali yapısını korumaya ve daha büyük bir krizden kaçınmaya yönelik olduğu aktarılıyor.

Kapanışlara ek olarak, şirketin 71 mağazada daha daha düşük kira ödeyeceği de belirtildi.