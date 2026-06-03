Londra merkezli İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), dijital yayıncılık sektörü ile yapay zeka teknolojileri arasındaki dengeleri değiştirecek kritik bir karara imza attı. Kurum, Google arama hizmetlerinde iyileştirmeye giderek haber kuruluşları ve diğer yayıncılar için daha adil bir ekosistem sağlamayı amaçlayan yeni davranış kuralını resmen başlattı.

"DÜNYADA BİR İLK": YAPAY ZEKA EĞİTİMİNE YAYINCI ENGELİ

Yürürlüğe giren yeni kurallar kapsamında yayıncılar, ürettikleri içeriklerin Google aramalarında yer alan yapay zeka özelliklerini beslemesini ve desteklemesini tamamen reddetme hakkına sahip olacak.

"Dünyada bir ilk" olarak nitelendirilen bu düzenleme ile yayıncılar, içeriklerinin arama motorundaki "AI Overviews" (yapay zeka genel bakışı) gibi entegrasyonlarda kullanılmasını önleyecek teknik araçlara erişebilecek. Bu sayede, aralarında haber kuruluşlarının da bulunduğu yayıncıların Google ile yürütecekleri içerik anlaşması müzakerelerinde ellerinin güçlenmesi ve daha yüksek bir pazarlık avantajı elde etmesi hedefleniyor.

"İŞLETMELER VE TÜKETİCİLER İÇİN ADİL MUAMELE"

Alınan kararın sektörel önemine değinen CMA Üst Yöneticisi (CEO) Sarah Cardell, küresel ölçekte öncü bir şartı uygulamaya koyduklarını vurguladı. Cardell, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Bu sayede işletmeler ve tüketiciler için adil muamele, daha fazla şeffaflık ve anlamlı bir seçim imkanı sağlanıyor. AI Overviews gibi özelliklerin çevrimiçi aramayı hızla yeniden şekillendirmesi nedeniyle, haber kuruluşları da dahil olmak üzere yayıncıların içeriklerinin nasıl kullanıldığı konusunda uygun pazarlık gücüne sahip olması çok önemli. Aynı zamanda bu önlemler, İngiltere'deki on milyonlarca arama kullanıcısının kendilerine sunulan bilgileri daha iyi anlamasına ve bu bilgilere güvenmesine yardımcı olacak."

CMA Üst Yöneticisi Cardell ayrıca, hayata geçirilen bu yeni yasal çerçevenin dinamik bir yapıda olduğunu; Google'ın pazardaki mevcut ve gelecekte atacağı stratejik hamlelere esnek bir şekilde yanıt verebilecek nitelikte tasarlandığını sözlerine ekledi.