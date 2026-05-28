İngiltere hükümeti, Türkiye’ye yasa dışı yollarla çöp ihraç etme girişiminde bulunan Lancashire merkezli "MV Recycling (UK) Ltd" adlı geri dönüşüm şirketini cezalandırdı. Patronlar Dünyası’nın haberine göre İngiltere Çevre Ajansı tarafından yapılan resmi açıklamada, firmanın kirlenmiş atıkların yasa dışı ihracatına teşebbüs ettiği gerekçesiyle üç ayrı suçlamayı kabul ettiği bildirildi. Mahkeme, mevzuata aykırı hareket eden şirketin 30 bin 400 sterlin (yaklaşık 2 milyon Türk lirası) para cezası ödemesine hükmetti. İngiliz şirketle işbirliği anlaşması imzalayan Türkiye'deki firmaların isimleri ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

KURALLARI ÜÇ KEZ İHLAL ETTİ, UYARILARA UYMADI

Lancashire bölgesinde faaliyet gösteren MV Recycling (UK) Ltd şirketinin yöneticisi Noormohammed Master’ın, evsel atıklar ve elektrikli eşyalarla yüksek oranda kirletilmiş atık plastikleri, çevreye daha az zararlı olan "Yeşil Liste" atığıymış gibi göstermeye çalışarak satmak istediği tespit edildi.

İlk ihlalini Mart 2019'da gerçekleştiren İngiliz şirketi, Çevre Ajansı'ndan gelen resmi uyarılara ve talimatlara uymayarak yasa dışı faaliyetlerini sürdürdü. Kent kentindeki bir geri dönüşüm tesisinde 11 konteyner atık yükleyen firma, bu yükleri Felixstowe Limanı'na taşıdı. Ancak yetkililerce yapılan incelemelerde, konteyner içindeki maddelerin beyan edilen atık türüyle uyuşmadığı belirlendi ve ihracat işlemi engellendi.

TÜRKİYE SEVKİYATI LİMANDA ENGELLENDİ

Şirket son olarak, Türkiye'ye çöp sevkiyatı gerçekleştirmek amacıyla Türk şirketleriyle bir iş anlaşmasına imza atmıştı. Bu kapsamda Türkiye'ye gönderilmesi planlanan toplam 9 konteynerlik atık sevkiyatı, liman yetkililerinin gerçekleştirdiği detaylı denetimlerin ardından Felixstowe'da alıkonuldu.

ÇEVRE SUÇLARI BİRİMİNDEN NET MESAJ

Olayın ardından açıklamalarda bulunan İngiltere Ulusal Çevre Suçları Birimi Müdür Yardımcısı Joanna Larmour, şu ifadeleri kullandı:

“MV Recycling (UK) Ltd, çevreyi ve toplulukları korumak için yürürlükte olan mevzuatı tamamen hiçe sayarak, yasaları çiğnedi ve uyarıları dikkate almadı. Planlarını uygulamaya devam ederek bir yıl içinde üç kez suç işledi. Görevlilerimiz atık suçlarıyla mücadele etmek için yorulmadan çalışıyor ve bu kovuşturmanın sonucu, diğerlerine önemli atık yasalarını çiğneyen şirketlere müsamaha göstermeyeceğimiz konusunda net bir mesaj gönderiyor. Soruşturmamızın ardından şirket sorumlu tutulmuştur. Suçlular, sistemi istismar etmeye çalıştıklarında haklarında işlem yapılacağını bekleyebilirler.”