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Kaynak: AA

İngiliz silahlı kuvvetleri, Rusya’nın Ukrayna savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımları aşmak için kullandığı “gölge filo”ya yönelik dikkat çeken bir operasyona imza attı.

Operasyon kapsamında, “Smyrtos” adlı petrol tankerine İngiliz Kanalı’nda müdahale edildi.

6 SAATLİK OPERASYONLA GEMİYE ÇIKILDI

Kraliyet Deniz Piyadeleri komandoları ve Ulusal Suç Ajansı’ndan özel eğitimli ekipler, yaklaşık 6 saat süren operasyonun ardından gemiye çıktı. Operasyona Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) de destek verdi.

RAF Deniz Hava Grubu’na bağlı uçaklar, bir RAF P-8 uçağı ile HMS Sutherland ve HMS Ledbury gemileri operasyonda aktif rol aldı.

FRANSA İLE KOORDİNELİ YÜRÜTÜLDÜ

İngiltere Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, operasyonun Fransa ile yakın koordinasyon içinde gerçekleştirildiği belirtildi.

“Smyrtos” adlı geminin soruşturma sürecinde İngiltere’nin güney kıyıları açıklarında tutulacağı ve izleneceği ifade edildi.

“GÖLGE FİLO”YA DARBE

Açıklamada, Rusya’nın yaptırımlı petrolünün yaklaşık yüzde 75’ini taşıyan ve 700’den fazla gemiden oluşan “gölge filo”nun Kremlin için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.

STARMER: “GİZLENMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, müdahale talimatını bizzat verdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu başarılı operasyon, Rusya’ya bir darbe daha indiriyor ve Putin’in Ukrayna’daki savaşını finanse edenlere gizlenmelerine izin vermeyeceğimizi gösteriyor.”

KAMERUN BAYRAĞIYLA SEYREDİYORDU

Gemi takip sistemlerine göre “Smyrtos” adlı tanker, denizde Kamerun bayrağı ile seyir halindeydi.

Olay, Rusya’ya yönelik yaptırımların uygulanması ve denetlenmesi konusunda yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor.