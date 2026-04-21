İngiltere, İslam karşıtı eylem ve açıklamalarıyla tanınan ABD’li Valentina Gomez’in mayısta Londra’da yapılması planlanan aşırı sağcı yürüyüşe katılmak üzere ülkeye girişine izin verilmeyeceğini açıkladı.

İngiltere medyasında yer alan haberlere göre, daha önce Müslüman karşıtı açıklamalarda bulunan ve Kur’an-ı Kerim’e yönelik provokatif eylemlerde bulunan Gomez’in yürüyüşe katılmak amacıyla yaptığı giriş başvurusunun kabul edilmesinin ardından Müslüman kuruluşlar İngiltere İçişleri Bakanlığına başvurdu.

Aralarında Britanya Müslüman Konseyi ve İşçi Partili Müslümanların bulunduğu platformların yaptığı başvurunun ardından İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood, Gomez’in İngiltere’de bulunmasının "kamu yararına olmayacağını" belirtti.

Mahmood'un emriyle, Kolombiya doğumlu ABD'li Gomez'e verilen ülkeye giriş izninin iptal edilmesi kararı alındı.

Daha önce ABD’nin Missouri ve Texas eyaletlerinde valiliğe aday olan ancak seçilemeyen Gomez, 16 Mayıs’ta yapılacak ve aşırı sağcı Stephen Yaxley-Lennon’ın (Tommy Robinson) öncülük ettiği “Krallığı Birleştir” eylemine katılacağını, İngiltere’ye giriş başvurusunun kabul edildiğini açıklamıştı.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, geçen haftalarda da ABD’li rapçi Kanye West’in ülkeye girişine, geçmişte yaptığı Nazi yanlısı sosyal medya paylaşımları nedeniyle izin verilmeyeceğini duyurmuştu.